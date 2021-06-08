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Haberler Galeri AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından, yazın bütünleme sınavı olup olmayacağı hakkındaki detayları merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıt yenileme ve sınavları hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:54
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihleri hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan öğrenciler bu yaz bütünleme sınavlarının nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından son dakika gelecek açıklamaları haberimizde derledik. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran'da başlıyor, 2 Temmuz'da sona eriyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER ALINABİLİR?

Yaz okulu sisteminde hangi derslerin alınabileceği konusunda iki şekil oluşturuldu.

Eğer öğrencinin genel not ortalaması (GNO) 2,00 ve üstünde ise, FF notlu yani başarısız olduğu derslerini ya da hiç almadığı dersleri seçebiliyor.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

Bir diğeri ise genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci, FF notlu derslerini, hiç almadığı derslerini ve bunlara ek olarak da uyarı aldığı dönemden itibariyle CD, DC ve DD notlu derslerini alabilir.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.