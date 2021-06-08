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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından, yazın bütünleme sınavı olup olmayacağı hakkındaki detayları merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıt yenileme ve sınavları hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 08.06.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:54
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