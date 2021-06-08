AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihleri hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. Diğer yandan öğrenciler bu yaz bütünleme sınavlarının nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından son dakika gelecek açıklamaları haberimizde derledik. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?