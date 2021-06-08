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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
2021 Karneler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesi sonrasında karneler için beklenti arttı. Karnelerin verileceği tarih, e-okul bilgileri ve notlandırmanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Bu süreçte veliler ve öğrenciler karnelerin verileceği tarihi yakından takip ediliyor. İşte, 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 18:56
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