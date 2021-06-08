2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde kapatılan okulların yeniden açılmasına karar verildi. Kademeli normalleşme sürecinde geçilen yüz yüze eğitim döneminde karneler ve notlandırma sistemi ile ilgili detaylar da veliler ve öğrenciler tarafından arşatırılıyor. İşte, 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...