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Haberler Galeri 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

2021 Karneler ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesi sonrasında karneler için beklenti arttı. Karnelerin verileceği tarih, e-okul bilgileri ve notlandırmanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Bu süreçte veliler ve öğrenciler karnelerin verileceği tarihi yakından takip ediliyor. İşte, 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 18:56
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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde kapatılan okulların yeniden açılmasına karar verildi. Kademeli normalleşme sürecinde geçilen yüz yüze eğitim döneminde karneler ve notlandırma sistemi ile ilgili detaylar da veliler ve öğrenciler tarafından arşatırılıyor. İşte, 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

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2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...

DEVAMSIZLIKLAR KAYDEDİLECEK Mİ?

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.