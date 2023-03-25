25 Mart 2023, Cumartesi
YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu
"YKS geç başvuru ücreti kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, başvuru tarihini kaçıran üniversite adayları, tarih araştırmalarına başladı. TYT, AYT, YDT şeklinde 3 farklı oturumda gerçekleşen YKS, ÖSYM tarafından organize gerçekleştiriliyor. Peki, "YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 YKS geç başvuru tarihleri...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 13:25
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