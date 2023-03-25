YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS geç başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 23 Mart tarihinde sona erdi. Başvurusunu tamamlayamayanlar, YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? sorusuna yanıt arayamaya başladı. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır İşte, konuya dair son dakika açıklamalar..