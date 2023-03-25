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Haberler Galeri YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

"YKS geç başvuru ücreti kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, başvuru tarihini kaçıran üniversite adayları, tarih araştırmalarına başladı. TYT, AYT, YDT şeklinde 3 farklı oturumda gerçekleşen YKS, ÖSYM tarafından organize gerçekleştiriliyor. Peki, "YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 YKS geç başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 13:25
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YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS geç başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 23 Mart tarihinde sona erdi. Başvurusunu tamamlayamayanlar, YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? sorusuna yanıt arayamaya başladı. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır İşte, konuya dair son dakika açıklamalar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 27 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuru ücreti. Geç başvuru ücretleri de bu tarihler arasında yapılmalıdır. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

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YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her bir oturum için 110 TL olarak belirlenmişti.

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YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS NE ZAMAN, HANGİ OTURUM KAÇTA YAPILACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

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YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika