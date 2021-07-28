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Haberler Galeri YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci istedikleri üniversiteyi kazanabilmek için YKS sınavında ter döktü. ÖSYM tarafından duyurulan takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe yer verilmişti. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar YKS sonuçları için geri sayıma başladı. İşte, YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 00:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 00:14
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YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi paylaşıldı. ÖSYM'nin açıklamasında ayrıca, YKS sonuçları açıklandıktan sonra 5 ila 13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerinin yapılacağı bildirildi. Adaylar sonuçların ardından tercih sürecine başlayacak. İşte, YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacağı biliniyor.

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YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacağı biliniyor.

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YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

YKS 2021 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak.