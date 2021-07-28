HaberlerGaleriYKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci istedikleri üniversiteyi kazanabilmek için YKS sınavında ter döktü. ÖSYM tarafından duyurulan takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe yer verilmişti. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar YKS sonuçları için geri sayıma başladı. İşte, YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...