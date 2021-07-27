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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bağlamda mekanlar için alınacak kararlar bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye, 3. kez normalleşme takvimini devreye aldı. Hal böyle olunca vaka sayıları yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 19:10
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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da ülkemizde normalleşme takvimi devreye alındı. Ancak günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşlara çağrılarını sürdürüyor. Mekanlar için alınacak karar için gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ?

Yasakların yeniden geleceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan yeni kararların çıkması halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

KAFE, RESTORAN, KAHVEHANELER VE SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Benzer şekilde mekanlar için henüz alınmış yeni karar bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vakalarının 10 bine yaklaşması sonrası bir açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım'' ifadelerini kullandı.

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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...

İSTANBUL'DA, 11 MİLYON 839 BİN 528 DOZ KOVİD-19 AŞISI YAPILDI

İstanbul'da, toplam 11 milyon 839 bin 528 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi.