Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz'da ülkemizde normalleşme takvimi devreye alındı. Ancak günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşlara çağrılarını sürdürüyor. Mekanlar için alınacak karar için gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...