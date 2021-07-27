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Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...
Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu bağlamda mekanlar için alınacak kararlar bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye, 3. kez normalleşme takvimini devreye aldı. Hal böyle olunca vaka sayıları yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...