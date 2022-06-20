20 Haziran 2022, Pazartesi
YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan üniversite sınavının soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 14:54
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10