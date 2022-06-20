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Haberler Galeri YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan üniversite sınavının soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 14:54
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YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile YKS sonuçları hakkında detaylar belli oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Sınava ait soru ve cevapların erişime açılması ile birlikte, sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi! 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.