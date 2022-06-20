MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

MSÜ 2022 taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. seçim aşaması takvimi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de taban puanlar oldu. MSÜ 2022 yılı askeri öğrenci temini taban puanları açıklandı. Peki, Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları nedir? İşte MSÜ 2022 taban puanlar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL