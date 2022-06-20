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Haberler Galeri MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

MSÜ 2022 taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. seçim aşaması takvimi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de taban puanlar oldu. MSÜ 2022 yılı askeri öğrenci temini taban puanları açıklandı. Peki, Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları nedir? İşte MSÜ 2022 taban puanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 12:26
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MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

MSÜ 2022 taban puanlar belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temini için süreç devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2'nci seçim aşaması sürecine geçilecek. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında MSÜ taban puanlar yer alıyor. Peki, Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık taban puanları nedir? İşte MSÜ 2022 taban puanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

MSÜ TABAN PUANLAR 2022

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO: Sayısal taban puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG: Sayısal taban puanı: 311,56385
KHO: Eşit ağırlık taban puanı: 313,94375
KHO: Sözel taban puanı: 348,02558

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MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO: Sayısal taban puanı: 396,92667
KHO, DHO, SG: Sayısal taban puanı: 386,50110
KHO: Eşit ağırlık taban puanı: 379,29266

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MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG, MYO: Genel taban puanı: 286,44629

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MSÜ 2022 taban puanlar: Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanı kaç? Sayısal, sözel, eşit ağırlık...

Bando Astsubay MYO Adayları

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): En yüksek puan türü taban puanı: 139,04660

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan): En yüksek puan türü taban puanı: 240,12756