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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavına geri sayım başladı. Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Sınava yaklaşık 2,5 milyon öğrenci başvuru yaptı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı? İşte 2020 YKS sınavı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 12:37
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