YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı? İşte cevaplar...