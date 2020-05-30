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Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
Son dakika... Kamu personelinin işe dönüşü ile ilgili genelge yayımlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu personelinin yeniden normal çalışma sistemine geçeceği tarihi açıkladı. Öte yandan kronik hastalığı olanlar ile ilgili de açıklama geldi. Peki, kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:06
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