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Haberler Galeri YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı için hazırlıklar sürerken gözler başvuruların biteceği tarihe çevrildi. Henüz başvurularını gerçekleştiremeyen öğrencilerin kısa sürede başvuur işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde son başvuru tarihi duyuruldu. Peki, YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 15:31
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YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci üniversite sınavı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene YKS'de baraj puanının kaldırılmasının ardından YKS hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Başvuru ve sınav aşamasına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM takvimine gçre, 11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 7 Mart Pazartesi günü sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.