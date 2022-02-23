23 Şubat 2022, Çarşamba
YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...
YKS kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı için hazırlıklar sürerken gözler başvuruların biteceği tarihe çevrildi. Henüz başvurularını gerçekleştiremeyen öğrencilerin kısa sürede başvuur işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde son başvuru tarihi duyuruldu. Peki, YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 15:31
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