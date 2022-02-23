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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Son dakika haberi... Putin Rus ordusuna Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Peki Rusya'nın bir sonraki hamlesi ne olur? Ukrayna'yı ilhak edecek mi? Olası bir işgal durumunda harekat nasıl olur? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında harita üzerinde detayları tek tek anlattı. İşgal çoktan başladı mı? Rusya Donbas'ı ilhak eder mi? Rusya'ya yaptırımlar caydırıcı mı? Rusya SWIFT sisteminden çıkarılır mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.02.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 13:04
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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Vladimir Putin, Rus ordusuna Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Ancak Batılı ülkeler, Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.

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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Peki Rusya'nın bir sonraki hamlesi ne olur? Ukrayna'yı ilhak edecek mi? Olası bir işgal durumunda harekat nasıl olur? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında harita üzerinde detayları tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Bütün göstergeler Rusya'nın topyekûn aslında Ukrayna'yı bir işgal etme niyetini ortaya koyuyor. Askeri varlıkta Kırım'da Doğu tarafında ve Kuzey tarafta çok yoğun bir şekilde artmış durumda.

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Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Sadece bölgeyi değil Rusya bütün topyekûn Ukrayna'yı işgal edecek açıklaması çok ciddi bir açıklamadır.