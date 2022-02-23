Rusya’nın olası işgal rotaları ne? Harita üzerinde tek tek anlattı: En tehlikeli cephe...

Son dakika haberi... Putin Rus ordusuna Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Peki Rusya'nın bir sonraki hamlesi ne olur? Ukrayna'yı ilhak edecek mi? Olası bir işgal durumunda harekat nasıl olur? Bölgede son durum ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında harita üzerinde detayları tek tek anlattı. İşgal çoktan başladı mı? Rusya Donbas'ı ilhak eder mi? Rusya'ya yaptırımlar caydırıcı mı? Rusya SWIFT sisteminden çıkarılır mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.