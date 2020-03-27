YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

Son dakika... YKS sınav tarihinin ertelenmesinin ardından sınavın nasıl uygulanacağı da en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte, sınavın hangi konulardan oluşacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsun" diyerek müfredat ile ilgili bilgi verdi. Peki, YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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