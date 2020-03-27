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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

Son dakika... YKS sınav tarihinin ertelenmesinin ardından sınavın nasıl uygulanacağı da en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte, sınavın hangi konulardan oluşacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsun" diyerek müfredat ile ilgili bilgi verdi. Peki, YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 14:30
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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

YKS kaldırılan konular hangileri? YKS sınavında 12. sınıf konuları neler olacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav konularını araştırmaya başladılar. Corona virüsü nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Sınav hakkında en çok merak edilenlerden biri de sınavın nasıl uygulanacağıydı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, YKS sınavı nasıl olacak? YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak? İşte cevaplar...

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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

YKS SINAVI NASIL OLACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada, "YKS soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." dedi.

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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

YKS KALDIRILAN KONULAR HANGİLERİ?

MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

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YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS sınavı ertelendi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.