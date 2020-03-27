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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Canlı koronavirüs haritası... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 522 bin 700'ü geçti. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 27 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:23
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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 522 bin 700'ü geçti, 23 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybett, 123 bin 300'den fazla kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki corona virüsüne ilişkin son tablo paylaşıldı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 27 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu...

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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 75'e yükseldi, 26 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 3.629 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE HARİTASI CANLI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, "corona.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. Salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere de ulaşılabiliyor.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

ADLİ KONULARA İLİŞKİN SÜRELER 30 NİSAN 2020'YE KADAR DURDURULDU

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki düzenlemelerin de eklendiği ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu, duruşmaların ertelenmesine yönelik HSK'ye yetki verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak. Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.