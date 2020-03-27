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Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
Canlı koronavirüs haritası... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 522 bin 700'ü geçti. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 27 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 27.03.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 13:23
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