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YKS Alzheimer fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu

Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:47
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YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu

Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor. Peki YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir?

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YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu

FISTIK EZMESİ SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Henüz ÖSYM tarafından sorular paylaşılmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiğinde cevaplar haberimize eklenecektir.

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YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu

Alzheimer riskini, fıstık ezmesi koklayarak ölçün

Fıstık ezmesi ve mentol ile yapılan koklama testi alzheimer riskini ortaya koyuyor. Uzmanlar "20 santim mesafeden koku alamamak beyindeki hasarın işareti" diyor