09 Haziran 2024, Pazar
YKS Alzheimer fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 13:47
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