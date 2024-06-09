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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi ve adaylar sınav hakkında yorumlarını paylaşmaya başladı. Sosyal medya ve eğitim platformlarında, öğrenciler Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler testlerine dair görüşlerini dile getirdiler. Bugün ise üniversite sınavı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. Peki, YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, YKS sınavına dair gelen ilk yorumlar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 11:44
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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

Bugün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları gerçekleştiriliyor. Sabah saat 10.15'te başlayan AYT oturumu 180 dakika sürecek, öğleden sonra yapılacak YDT ise 120 dakika sürecek. Hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavların ardından ilk yorumları dikkatle takip ediyor. Peki, YKS zor muydu, kolay mıydı? TYT ve YDT soruları nasıldı? İşte, 2024 YKS sınavına dair gelen ilk yorumlar...

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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

AYT KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

AYT'nin saat 13.15'te sona ermesiyle birlikte adayların görüşlerini paylaşması bekleniyor.

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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

Oturumlar Bugün Devam Edecek

TYT oturumlarının ardından YKS, 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek iki oturumla devam edecek. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday başvurdu.

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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

AYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

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YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

YKS'nin son oturumu olan YDT ise öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.