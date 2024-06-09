YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları XTwitter

YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirildi ve adaylar sınav hakkında yorumlarını paylaşmaya başladı. Sosyal medya ve eğitim platformlarında, öğrenciler Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler testlerine dair görüşlerini dile getirdiler. Bugün ise üniversite sınavı, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. Peki, YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte, YKS sınavına dair gelen ilk yorumlar…