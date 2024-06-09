YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS’de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...

YKS ATATÜRK HANGİ SAVAŞTA ANAFARTALAR KOMUTANIYDI SORUSU

Çanakkale Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çetin cephelerinden birini, Anafartalar'ı dünya tarihine kazıdı. Bu savaş, 1915 yılında, birçok cepheye yayılan geniş çaplı bir mücadeleydi. Anafartalar, Gelibolu Yarımadası'nın stratejik kuzey kesimlerinde yer alıyor ve bu bölge, Çanakkale Boğazı'nın kontrolü için kritik öneme sahipti. İşte bu önemli cephe, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tanınmasına sahne oldu.