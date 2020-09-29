Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları sonrasında herhangi lisans ve önlisans programına yerleşme hakkı kazanamayan adaylar ek tercihlerde şansını deniyor. Ek tercihlerin yapılmasının ardından sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...