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YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?
Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kısa süre önce sonlanan YKS Ek tercihleri sonrasında meraklı bekleyiş sürüyor. 5 Ekim tarihinde üniversitelerin ek tercih kayıtlarının başlayacak olması meraklı bekleyişi daha çok arttırıyor. YKS ek tercih süreci 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte, Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 20:17Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 20:26