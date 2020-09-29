29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kısa süre önce sonlanan YKS Ek tercihleri sonrasında meraklı bekleyiş sürüyor. 5 Ekim tarihinde üniversitelerin ek tercih kayıtlarının başlayacak olması meraklı bekleyişi daha çok arttırıyor. YKS ek tercih süreci 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte, Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 20:26
  • 1
  • 10
YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları sonrasında herhangi lisans ve önlisans programına yerleşme hakkı kazanamayan adaylar ek tercihlerde şansını deniyor. Ek tercihlerin yapılmasının ardından sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

  • 3
  • 10
YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

  • 4
  • 10
YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

  • 5
  • 10
YKS Ek tercihler için kritik açıklama geldi! Ek tercihler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ek tercihler bu hafta açıklanır mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.