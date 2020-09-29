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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? Milyonlarca veli ve öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri 21 Eylül tarihinde EBA TV üzerinden yüz yüze eğitim almaya başlamıştı. Hal böyle olunca 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:30
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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Daha önce Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Öğrenciler ve velileri resmi açıklamaları yakından takip ederken detaylar ise şu şekilde;

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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

8. 9. 12. SINIFLAR VE DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu açıklamanın üzerine, 6. 7. 8. 9. 12. sınıflar başta olmak üzere ortaokullar ve liseler için okulların açılacağı tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Peki, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

2. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk kademeli eğitimde hangi sınıfların okula başlayacağı ile ilgili şunları ifade etti;

Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.

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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?

BAŞKA HANGİ SINIFLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE?

Bakan Ziya Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;

Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.