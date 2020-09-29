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MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? Milyonlarca veli ve öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri 21 Eylül tarihinde EBA TV üzerinden yüz yüze eğitim almaya başlamıştı. Hal böyle olunca 8,9,10,11,12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman, 12 Ekim'de mi açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 17:24Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 17:30