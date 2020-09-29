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Acun Ilıcalı bedava tablet, bilgisayar ve laptop kampanyası başvuru ekranı: MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Acun Ilıcalı, MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği "Haydi Şimdi" kampanyası sonrasında, uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu olmayan öğrencilere tablet, bilgisayar ve laptop yardımında bulunulacak. MEB bedava bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Acun Ilıcalı bedava tablet, bilgisayar ve laptop kampanyası başvuru ekranı haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 20:53
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