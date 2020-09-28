YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte ek tercih heyecanı yaşayan öğrenciler sonuçlar için araştırmalarını hızlandırdı. Ek tercih işlemlerinin 23 Eylül'de sona ermesinin ardından bir programa yerleşip yerleşemediğini merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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