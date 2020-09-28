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Haberler Galeri YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

Eğitimde yeni dönemin başlaması ile birlikte ek tercih heyecanı yaşayan öğrenciler sonuçlar için araştırmalarını hızlandırdı. Ek tercih işlemlerinin 23 Eylül'de sona ermesinin ardından bir programa yerleşip yerleşemediğini merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 11:54
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YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Üniversiteye geçiş için heyecan içinde olan öğrenciler ek yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Sonuca göre hak kazanıp kazanamayan öğrenciler belli olacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 17 - 23 Eylül alındı. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

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YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS ek tercih sonuçları için kritik hafta! 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar...

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.