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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları için araştırmalar sürüyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları Eylül ayında alındı. İl bazında bazı sonuçlar açıklanmaya başlandı. Öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:24
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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ek ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, eylül ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirdiler. e-Devlet üzerinde alınan ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları açıklanmaya başladı. Bazı illerde sonuçlar duyurulurken, açıklanmayan illerdeki adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in takvimine göre 2020-2021 dönemine ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları eylül ayı içerisinde alındı. Sonuçlar il bazında İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet adresinde yayımlanıyor. Başvuru yaptığınız ilin milli eğitim müdürlüğü adresini ziyaret ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2020-2021 eğitim öğretim Yılı 1. Dönem için ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek üzere aranarak kendisine tebliğ yapılan ilgililerin hazırlaması gereken belgeler şu şekilde:

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

1- Nüfus Cüzdanı
2- Diploma/Formasyon belgesi
3- e-devlet üzerinden mezuniyet belgesi
4- KPSS Sonuç Belgesi
5- Adli Sicil Kaydı

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

6- Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)
7- Ziraat Bankası Bolu Merkez Şubeden açılacak maaş hesabı İban Numarası (Onaylar çıktıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir)
8-Özel Eğitim branşı için görevlendirilmek üzere arananlardan Özel Eğitim Setifikası