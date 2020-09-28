Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları için araştırmalar sürüyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları Eylül ayında alındı. İl bazında bazı sonuçlar açıklanmaya başlandı. Öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...