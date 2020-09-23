23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS ek tercih işlemlerinde son viraja girildi. 2020 yılına ilişkin YKS ilk yerleştirmelerin sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ikinci tercih alınıyor. ÖSYM'nin takvimine göre ek tercih işlemleri 23 Eylül'de yani bugün sona eriyor. 24 tercih hakkı bulunan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:14
  • 1
  • 13
YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite heyecanı yaşan binlerce öğrenciyi ilgilendiren YKS ek tercih işlemleri bugün sona eriyor. 17 Eylül'de başlayan ek tercih işlemleri 23 Eylül'de tamamlanacak. Henüz tercih yapamadıysanız bugün içerisinde tercihlerinizi tamamlamanız gerekiyor. 2020 YKS ek yerleştirme detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 13
YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak kayıt döneminin belirlenmesi ile birlikte yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 4
  • 13
YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

  • 5
  • 13
YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...