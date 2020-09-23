YKS ek tercih son gün! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları...

YKS ek tercih işlemlerinde son viraja girildi. 2020 yılına ilişkin YKS ilk yerleştirmelerin sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ikinci tercih alınıyor. ÖSYM'nin takvimine göre ek tercih işlemleri 23 Eylül'de yani bugün sona eriyor. 24 tercih hakkı bulunan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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