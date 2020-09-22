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Haberler Galeri KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Eylül ayı içerisinde düzenlenen Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçlar için geri sayım başladı. ÖSYM 2020 takviminde KPSS sonuç tarihi açıklanmıştı. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 22:28
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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda lisans düzeyindeki adayların katılım sağladığı Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavları ve Öğretmenli Alan Bilgisi Testi ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans düzeyi ve öğretmen alan bilgisi testleri geçtiğimiz haftalarda gerçeklemişti. Bu kapsamda sınavlara katılım sağlayan adaylar sonuçlar için de geri sayıma başladı. Adaylar sonuçlarını Ekim ayında belirlenen tarihte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenecek…

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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

GÖZLER ÖSYM'DE!

ÖSYM'nin duyurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç takvimine göre, 2020 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.