KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda lisans düzeyindeki adayların katılım sağladığı Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavları ve Öğretmenli Alan Bilgisi Testi ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...