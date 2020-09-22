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KPSS sonuçları için kritik açıklama geldi! KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi?
KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Eylül ayı içerisinde düzenlenen Lisans, Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçlar için geri sayım başladı. ÖSYM 2020 takviminde KPSS sonuç tarihi açıklanmıştı. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 22:28
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