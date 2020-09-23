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Haberler Galeri Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... Hac ve umre ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Pandemi nedeniyle hac ve umre ziyaretleri askıya alınmıştı. Suudi Arabistan yetkilileri tarafından umre ziyaretleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:37
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Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... Hac ve umre ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında hac ve umre ziyaretlerini askıya almıştı. Yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri ile ilgili tarih açıklaması geldi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

HAC VE UMRE ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

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Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

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Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

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Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.