Son dakika: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... Hac ve umre ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Pandemi nedeniyle hac ve umre ziyaretleri askıya alınmıştı. Suudi Arabistan yetkilileri tarafından umre ziyaretleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 Hac ve umre tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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