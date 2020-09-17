HaberlerGaleriYKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?
YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?
YKS ek kontenjan ve taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin ek tercihler 17 Eylül'de başlıyor. Üniversite ek tercih yapacak olan öğrenciler ek kontenjan bilgilerini araştırıyor. Yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile birlikte merak edilen sorular yanıt bulacak. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2020 YKSek kontenjanlar ve taban puanlar listesi...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:09Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:16