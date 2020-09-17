YKS ek tercihler nasıl yapılır? 2020 üniversite ek kontenjan ve taban puanlar, YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte görüntülenebiliyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ek yerleştirme yapacak olan öğrenciler detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2020 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi...