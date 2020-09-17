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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

YKS ek kontenjan ve taban puanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin ek tercihler 17 Eylül'de başlıyor. Üniversite ek tercih yapacak olan öğrenciler ek kontenjan bilgilerini araştırıyor. Yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile birlikte merak edilen sorular yanıt bulacak. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2020 YKSek kontenjanlar ve taban puanlar listesi...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:16
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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

YKS ek tercihler nasıl yapılır? 2020 üniversite ek kontenjan ve taban puanlar, YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte görüntülenebiliyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala ek yerleştirme yapacak olan öğrenciler detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2020 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU BU SAYFADA OLACAK

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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

Ek tercih kılavuzu yayımlandığında sayfamızda yer alacak.

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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar listesi! 2020 ÖSYM YKS ek tercihler nasıl yapılır? Tercih ne zaman bitiyor?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.