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Haberler Galeri Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Günlük iş hayatında, sosyal medya uygulamalarımız ve kurumsal iletişimlerde sıkça mail hesapları açılarak kontrol ediliyor. Google tarafından hizmete sunulan Gmail, 1 Nisan 2014 yılından itibaren hayatımızda. Daha çok iş hayatında öndemli yer tutan Gmail, günümüzde sıklıkla kullanılıyor. Google bünyesinde açılan Gmail; bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden de kullanılabilmektedir.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 23:41
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Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gmail hesap açma yöntemini kullanarak mail sahibi olabilirsiniz. Birçok hesabı aynı uygulama üzerinden toplayan Gmail, günümüzde oldukça ilgi görüyor. Gmail hesabınıza giriş yaparak mail alma, mail gönderme ve mail iletme gibi birçok hizmetten de faydalanmanız mümkün. Peki, Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

GMAİL HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

Google, Gmail hesabı açan her kullanıcıya 1 GB'lık ücretsiz depolama alanı veriyor. Özelliklede sınırları yükselterek 2 MB'den 4 MB'e webmail standartını çıkartarak rakip mail hizmetleri arasında önemli fark yaratmıştı. İşte Gmail hesabı açıma yöntemi…

Gmail hesabı açabilmeniz için Google hesabınız olması gerekir. Eğer Google hesabı yoksa, Google hesabı açmak için tıklayınız: https://accounts.google.com/signup

Google hesabınız var ise ya da hesap oluşturduktan sonra bilgisayarınızdan veya telefonunuzdaki tarayıcıdan https://mail.google.com/ adresine gidin.

Bu alandaki formu sırasıyla Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin. Sahip olmak istediğiniz kullanıcı adınızı belirleyin. Kullanım şartlarını kabul ederek kayıt işlemini bitirebilirsiniz.

Ardından oturum aç seçeneğine tıklayarak mail hesabınızı açmış olacaksınız.

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Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

Gmail Android oturum açma:

Gmail'i Android telefonunuzda veya tabletinizde açmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayarak oturum açabilirsiniz.

Android telefon veya tabletinizde Gmail uygulamasını açın.

Şimdi sağ üst tarafta yer alan profil resminize dokunun.

Karşınıza çıkan bölümden başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğine dokunun.

Burada eklemek istediğiniz hesap türünü seçmelisiniz.

Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayarak işlemleri bitirin.

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Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

Gmail iPhone oturum açma:

Gmail hesabınızı iPhone veya iPad'inizde açmak istiyorsanız şu adımları uygulayın.

Öncelikle iPhone veya iPad'inizi açın.

Daha sonra Gmail uygulamasını indirin ve açın.

Ve şimdi sağ üst tarafta yer alan profil resminize dokunmanız gerek.

Bu bölümden başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğine dokunun.

Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:

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Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

-iCloud, @me.com veya @mac.com hesapları kullanıyorsanız, belirli ayarlar yapmanız ya da bir uygulama şifresi girmeniz gerekli olabilir.

-İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.