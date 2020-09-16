Gmail oturum açma nasıl yapılır 2020? Gmail yeni hesap nasıl açılır? Gmail sign in...

GMAİL HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

Google, Gmail hesabı açan her kullanıcıya 1 GB'lık ücretsiz depolama alanı veriyor. Özelliklede sınırları yükselterek 2 MB'den 4 MB'e webmail standartını çıkartarak rakip mail hizmetleri arasında önemli fark yaratmıştı. İşte Gmail hesabı açıma yöntemi…

Gmail hesabı açabilmeniz için Google hesabınız olması gerekir. Eğer Google hesabı yoksa, Google hesabı açmak için tıklayınız: https://accounts.google.com/signup

Google hesabınız var ise ya da hesap oluşturduktan sonra bilgisayarınızdan veya telefonunuzdaki tarayıcıdan https://mail.google.com/ adresine gidin.

Bu alandaki formu sırasıyla Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin. Sahip olmak istediğiniz kullanıcı adınızı belirleyin. Kullanım şartlarını kabul ederek kayıt işlemini bitirebilirsiniz.

Ardından oturum aç seçeneğine tıklayarak mail hesabınızı açmış olacaksınız.