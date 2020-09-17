Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, "Aşıyı beklerken daha fazla dikkatli olalım. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki süreçte hastalığa yakalanmayalım" dedi. Koca, ayrıca açıklaması sırasında önemli tablolar paylaşarak son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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