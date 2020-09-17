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Haberler Galeri Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, "Aşıyı beklerken daha fazla dikkatli olalım. Muhtemelen alacağımız son viraj olan önümüzdeki süreçte hastalığa yakalanmayalım" dedi. Koca, ayrıca açıklaması sırasında önemli tablolar paylaşarak son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:30
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Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

En çok vaka görülen iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

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Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Hasta sayısında azalış olan illerimiz: Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

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Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz.

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Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

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Bakan Koca son hafta en çok ve en az hasta olan şehirleri açıkladı

İSTANBUL SON DURUM TABLOSU

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2...