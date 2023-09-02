YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

"YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte, İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercih dönemi hakkında detayları sorguluyor. Bu sebeple, YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yeniden gündeme getirildi. İşte, 2023 YKS ikinci tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi...