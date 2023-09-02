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Haberler Galeri YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

"YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte, İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercih dönemi hakkında detayları sorguluyor. Bu sebeple, YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yeniden gündeme getirildi. İşte, 2023 YKS ikinci tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 15:50
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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

YKS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite kayıtlarının bitmesiyle birlikte boş kontenjanlar merak konusu oldu. YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yeniden gündeme getirildi. İşte, YKS 2. ek tercih kılavuzu, tarihleri ve ücreti…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YKS tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Heyecanlı bekleyişin ardından üniversite tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü açıklandı.

2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

2. tercih işlemleri öncesinde YKS tercih sonuçları kontrol ediliyor:

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR PDF LİSTESİ | YKS ikinci tercih kılavuzu 2023 | ÖSYM üniversite taban puanları, başarı sıralaması, 2. ek tercih tarihi...

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.