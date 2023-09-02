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Haberler Galeri 1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla yine şaşırttı! Hemen hemen hepimizin tükettiği besin hakkında gerçek ortaya çıktı. Öğrenince şoke olacaksınız! Karatay, açıklamasında bu içeceklerin içerdikleri yüksek kafein, şeker ve diğer kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. İşte, bu içeçeğin vücudumuzda yarattığı 10 hastalık...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 17:40
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1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında sporcuların ve gençlerin sıklıkla tükettiği enerji içeceklerinin sağlığa zararlarına dikkat çekti. Karatay, bu içeceklerin sinir, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemine olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek tüketilmemesi gerektiğini söyledi. İşe, Canan Karatay'dan önemli açıklamalar...

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1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

GERÇEĞİ DUYUNCA ÇÖPE ATACAKSINIZ!

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcuların ve gençlerin sık sık tükettiği enerji içeceklerinin alkolden daha zararlı olduğunu söyledi.

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1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

Karatay açıklamasının devamında "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" demişti. İşte, enerji içeceklerinin vücuda verdiği zararlar...

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1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

ENERJİ İÇECEKLERİNİN AYOL AÇTIĞI 10 HASTALIK

1. Yüksek Kafein İçeriği: Enerji içecekleri yüksek miktarda kafein içerir. Bu da kalp atış hızını artırarak kalp krizi riskini artırabilir.

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1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

2. Yüksek Şeker İçeriği: Enerji içecekleri aynı zamanda yüksek miktarda şeker içerir. Bu da obezite ve diyabet riskini artırabilir.