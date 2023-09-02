1 kutusu 10 ayrı hastalığa yol açıyor! Canan Hoca haklı çıktı! Duyunca hemen çöpe atacaksınız!

Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla yine şaşırttı! Hemen hemen hepimizin tükettiği besin hakkında gerçek ortaya çıktı. Öğrenince şoke olacaksınız! Karatay, açıklamasında bu içeceklerin içerdikleri yüksek kafein, şeker ve diğer kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. İşte, bu içeçeğin vücudumuzda yarattığı 10 hastalık...