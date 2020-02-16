YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuru son tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite sınavına girerek hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençler, 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek. 3 oturumlu bir sınav olan YKS'de, ilk oturum TYT'ye katılmak zorunlu olacak. İşte, YKS 2020 başvuru dönemiyle ilgili bilinmesi gerekenler!