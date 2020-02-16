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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru son tarih ne zaman sorusuna, henüz başvuru yapmayan ve sınava girecek binlerce öğrenci yanıt arıyor. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Sınava başvurular 6 Şubat'ta başlayacak. Üniversite hayali kuran ve başvuru yapmak isteyen gençlerin, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru işlemini tamamlayan adayların daha sonra bankaya başvuru ücretini yatırması gerekmektedir. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2020 YKS başvuruları hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 16.02.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 13:12
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?