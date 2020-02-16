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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru son tarih ne zaman sorusuna, henüz başvuru yapmayan ve sınava girecek binlerce öğrenci yanıt arıyor. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Sınava başvurular 6 Şubat'ta başlayacak. Üniversite hayali kuran ve başvuru yapmak isteyen gençlerin, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru işlemini tamamlayan adayların daha sonra bankaya başvuru ücretini yatırması gerekmektedir. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2020 YKS başvuruları hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 13:12
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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuru son tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite sınavına girerek hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençler, 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek. 3 oturumlu bir sınav olan YKS'de, ilk oturum TYT'ye katılmak zorunlu olacak. İşte, YKS 2020 başvuru dönemiyle ilgili bilinmesi gerekenler!

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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

YSK BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS başvuruları için son tarih 3 Mart olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Geç Başvuru Günü: 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

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YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).Detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..