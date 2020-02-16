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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Erdoğan, tören öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezdi. Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Başkan Erdoğan burada binayı ayrıntılı bir şekilde inceledi ve projelere ait maketlere tek tek göz attı.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 16:43
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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Erdoğan, tören öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezdi.

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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Başkan Erdoğan burada binayı ayrıntılı bir şekilde inceledi ve projelere ait maketlere tek tek göz attı.

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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

EKONOMİYE 10 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNULMASI HEDEFLENİYOR

2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firma ve 5392 Ar- Ge mühendisine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'da 1763 savunma sanayi odaklı milli proje geliştiriliyor.

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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunuyor.

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Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Açılışı yapılan 2. etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanması hedefleniyor.