Başkan Erdoğan, Teknopark İstanbul'un 2. etap binalarının açılışını yaptı! Erdoğan maketleri tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Erdoğan, tören öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezdi. Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Başkan Erdoğan burada binayı ayrıntılı bir şekilde inceledi ve projelere ait maketlere tek tek göz attı.