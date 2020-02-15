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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?
İstanbul'da 24 saat su kesintisi yaşanacak. İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları" nedeniyle 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. 3 ilçeyi etkileyecek kesintiler 24 saati bulacak. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:13
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