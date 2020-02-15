İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul 24 saat su kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ardından gözler İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna çevrildi. Su kesintisinin hangi ilçelerde ve ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin 24 saati bulacağı belirtildi.