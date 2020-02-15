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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul'da 24 saat su kesintisi yaşanacak. İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları" nedeniyle 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. 3 ilçeyi etkileyecek kesintiler 24 saati bulacak. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:13
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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul 24 saat su kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ardından gözler İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna çevrildi. Su kesintisinin hangi ilçelerde ve ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım – onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin 24 saati bulacağı belirtildi.

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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

BEŞİKTAŞ : Konaklar ve Levent Mahalleleri.

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İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?

İSKİ ARIZA NASIL ULAŞILIR?

İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
(İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.