02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS başvuru nasıl yapılır? 2021 yılında gerçekleştirilecek üniversite sınavı için hazırlıklar sürerken, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre başvurular bugün sona eriyor. Sınava katılacak öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sınav tarihi ve başvuru ile ilgili merak edilen her şeyi yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 14:16
  • 1
  • 16
YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS başvuru sürecinde son viraja girildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 4 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapamayan öğrencilerin gün içerisine başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. YKS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4 Şubat'ta başlayan 2021 YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde yani bugün sona erecek. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 16
YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

  • 4
  • 16
YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT) her biri için 90,00 TL'dir.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylarise 270,00 TL yatıracaklar.

Sınav ücretleri aşağıda belirtilen bankalara yatırılabilecek.

  • 5
  • 16
YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ