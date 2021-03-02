YKS başvuru son gün: 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

YKS başvuru nasıl yapılır? 2021 yılında gerçekleştirilecek üniversite sınavı için hazırlıklar sürerken, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre başvurular bugün sona eriyor. Sınava katılacak öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sınav tarihi ve başvuru ile ilgili merak edilen her şeyi yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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