Detaylar belli oldu! Halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Kaça kadar açık?

Son dakika... Halı sahalar hangi illerde açıldı? Türkiye geneline uygulanan koronavirüs tedbirlerinde yeni kararlar hayata geçirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler halı sahalara çevrildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği halı saha kısıtlamasında da yeni kararlar alındı. Peki, halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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