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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar belli oldu! Halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Kaça kadar açık? Detaylar belli oldu! Halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Kaça kadar açık? Son dakika... Halı sahalar hangi illerde açıldı? Türkiye geneline uygulanan koronavirüs tedbirlerinde yeni kararlar hayata geçirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler halı sahalara çevrildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği halı saha kısıtlamasında da yeni kararlar alındı. Peki, halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.03.2021 14:38
Son dakika... Halı sahalar açıldı mı? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Bugün itibarıyla hayata geçirilen 'Yeniden Kontrollü Normalleşme' sürecinin ardından gözler halı sahalara çevrildi. Halı sahaların açılıp açılmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, halı sahalar açıldı mı? 2021 Halı sahalar ne zaman, hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALI SAHALAR AÇILDI MI?
Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar doğrultusunda halı sahaların da açılmasına karar verildi. Ancak halı sahalar da diğer kısıtlamalar gibi düşük ve orta riskli illerde açılacak.
HALI SAHALAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.
HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
İşte halı sahaların açılacağı şehirler:
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ) Düşük riskli iller: Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.