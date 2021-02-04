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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce polis adayını ilgilendiriyor! 2021 polis alımında flaş değişiklik! Bugünden itibaren geçerli olacak Binlerce polis adayını ilgilendiriyor! 2021 polis alımında flaş değişiklik! Bugünden itibaren geçerli olacak Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce vatandaş için açıklama geldi. 2021 yılı polis alım ilanlarına başvuru yapacak olan adayları yakından ilgilendiren yeni düzenleme yapıldı. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik bugünden itibaren geçerli olacak. Polis alımındaki yeni yönetmelik hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 04.02.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:20
Polis alımında flaş değişiklik! Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adayları yakından ilgilendiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
2021 POLİS ALIMINDA FLAŞ DEĞİŞİKLİK
Yayımlanan kararda, "17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." denildi.
Kararın devamında şöyle denildi:
Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir.
Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."