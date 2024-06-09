AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...
Bugün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sorular ve cevaplarına yönelik internet aramalarında artış yaşanıyor. 2024 YKS sınavları, üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Bugün, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu yapıldı ve yarın Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları gerçekleşecek. Ancak, adayların merakla beklediği YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak henüz netlik kazanmış değil.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
11:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
11:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 soru ve cevapları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunun tamamlanmasının ardından merak konusu haline geldi. TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin yer aldığı ilk oturumun ardından, üniversite adayları net ve puan hesabı yapabilmek için YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.
AYT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soruları ve cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. Sınavların sona ermesinin ardından ÖSYM, genellikle kısa bir süre içinde soruları ve cevap anahtarlarını erişime sunar. Bu süreçte adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruları takip ederek sorular ve cevap anahtarlarına ulaşabilecekler.
AYT OBP Nasıl Hesaplanacak?
Ortaöğretim bitirme notları, en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Bu hesaplama şu şekilde yapılacak: Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülecek. Böylece, en düşük 50 olan diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma Notu Bilgisi ve Hesaplama
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu, 50'nin altında olan diploma notları ile birlikte 50 olarak değerlendirilecektir. OBP'nin hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır. Son sınıftaki adayların 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Haziran ayı içerisinde MEB e-okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.
İkinci Oturum Hakkında
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecektir. Bu oturuma 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Adaylar, sınav günü belirtilen kurallara uyarak ve gerekli belgelerini yanlarında bulundurarak sınav merkezlerine gitmelidirler.