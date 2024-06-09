AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...

AYT OBP Nasıl Hesaplanacak?

Ortaöğretim bitirme notları, en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Bu hesaplama şu şekilde yapılacak: Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülecek. Böylece, en düşük 50 olan diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.