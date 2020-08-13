13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercih işlemleri 14 Ağustos'ta sona eriyor. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından YKS tercihleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 16:55
  • 1
  • 16
YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2 yıllık ve 4 yıllık yükseköğretim programları için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. İlk defa üniversiteye gidecek olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

  • 3
  • 16
YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. 14 Ağustos'ta tercihlerin tamamlanacak olmasının ardından 1-2 hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre, YKS tercih sonuçları 17-28 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 16
YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

  • 5
  • 16
YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.