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YKS adayları dikkat! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercih işlemleri 14 Ağustos'ta sona eriyor. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından YKS tercihleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2020 üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 16:55
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