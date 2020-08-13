MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 ilde 15 bin personel alınacağını açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 21 ilde 15 bin 295 geçici personel alınacağı duyuruldu. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi bölümlere alınacak işçilerde aranılan şartlar ve başvuruların ne zaman yapılacağı sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...