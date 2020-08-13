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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 ilde 15 bin personel alınacağını açıkladı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 21 ilde 15 bin 295 geçici personel alınacağı duyuruldu. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi bölümlere alınacak işçilerde aranılan şartlar ve başvuruların ne zaman yapılacağı sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 16:34
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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...
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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

MEB son dakika açıklaması ile 21 ilde 15 bin 295 geçici personel alımı yapacağını açıkladı. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmak üzere alım yapılacak. İş başvurusu yapacak vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde 'Toplum Yararına Program' ile geçici işçi istihdam ediyor.

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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

Bu kapsamda İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Böylece 21 ilde toplamda 15 bin 295 kişiye iş imkanı sunulacak. 15 Ağustos'a kadar başvuruların devam ettiği programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

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MEB son dakika açıkladı! 21 ilde 15 bin personel alımı yapılacak! Hangi ilde kaç kişi alınacak? Başvuru şartları...

Başvuru şartları

İşçiler, MEB'e bağlı okullarda güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik elemanı olarak görev yapabilecek. Başvuru yapacak olanlarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor.