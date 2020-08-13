Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile başlayacağını açıkladı. İlkokul 1. sınıfa başlamak isteyen öğrenciler ve ortaokula gidecekler hangi okula gideceklerini merak ediyor. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...