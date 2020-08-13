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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...
Okul kayıtları başladı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar yakından takip edildi. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin durumu merak ediliyor. Veliler kayıtların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:03
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