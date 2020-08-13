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Haberler Galeri Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

Okul kayıtları başladı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar yakından takip edildi. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin durumu merak ediliyor. Veliler kayıtların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:03
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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile başlayacağını açıkladı. İlkokul 1. sınıfa başlamak isteyen öğrenciler ve ortaokula gidecekler hangi okula gideceklerini merak ediyor. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Okulların açılma durumunun netleşmesi ile milyonlarca veli okulların açılacağı güne ve okul kayıtlarına odaklandı. Bu sene 1. sınıfa başlayan ve 5. sınıfa geçecek öğrencisi olan veliler, okul kayıtları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İlkokul 1. sınıfa başlayan, ortaokula geçen öğrencilerin kayıt yaptıracakları okul e-okul sayfasından sorgulayabiliyor.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okul kayıtları sorgulama ekranı açıldı ancak ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlarla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS kayıt sürecine ilişkin takvim LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer aldı. Buna göre LGS için tercihler 20 Temmuz'da başladı, yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı.

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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 1. sınıf...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.