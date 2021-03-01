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Haberler Galeri YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2021 üniversite sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YKS başvurularında son viraja girildi. Henüz başvuru yapamayan öğrencilerin kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Üniversite sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:21
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YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin YKS için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Mart ayına girmemiz ile birlikte sınav için heyecan daha da artarken, ÖSYM tarafından YKS adaylarına son gün uyarısı geldi. Başvuru yapamayan adaylar sınava katılamayacaklar. Peki,2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

4 Şubat'ta başlayan 2021 YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT) her biri için 90,00 TL'dir.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylarise 270,00 TL yatıracaklar.

Sınav ücretleri aşağıda belirtilen bankalara yatırılabilecek.

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YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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