Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin YKS için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Mart ayına girmemiz ile birlikte sınav için heyecan daha da artarken, ÖSYM tarafından YKS adaylarına son gün uyarısı geldi. Başvuru yapamayan adaylar sınava katılamayacaklar. Peki,2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...