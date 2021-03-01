ANA SAYFA
YKS adayları dikkat! 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti...
YKS başvuru ne zaman bitiyor? 2021 üniversite sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YKS başvurularında son viraja girildi. Henüz başvuru yapamayan öğrencilerin kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Üniversite sınavı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YKS başvuru son gün ne zaman? Üniversite sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:21
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16