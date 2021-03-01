Son dakika... 2 Mart yani yarın okullar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda eğitim online olarak devam ediyor. Normalleşme süreci ile yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitim kararı alındı. Şimdi ise gözler yüz yüze eğitim tarihine çevrildi. Peki, yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hangileri? İşte son gelişmeler...