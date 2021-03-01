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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar... MEB son dakika: Yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar... Son dakika... Yarın okul var mı? Bugün bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması bekleniyordu. Ancak bazı illerde tespit edilen hızlı vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlayacak iller yeniden değerlendirmeye alındı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci, yarın okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hangileri? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:05
Son dakika... 2 Mart yani yarın okullar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda eğitim online olarak devam ediyor. Normalleşme süreci ile yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitim kararı alındı. Şimdi ise gözler yüz yüze eğitim tarihine çevrildi. Peki, yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hangileri? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN OKUL VAR MI? OKULLAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, yüz yüze eğitimin 2 Mart'ta ertelendiği duyuruldu. Buna göre, yüz yüze eğitim salgının seyrine göre il bazında başlayacak. Hangi illerde okulların açılacağı konusunda tüm detaylar bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK SINIFLAR HANGİLERİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart itibarıyla resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek.
Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.
Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.