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Haberler Galeri YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022 YKS'ye katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. Lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:52
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YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite lisans kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları açıklandı mı? 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS TYT AYT'ye katılarak tercih dönemini beklemeye başlayan öğrenciler, tercih süreci öncesinde üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite lisans kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra kısa süre içerisinde tercih takvimi belirlenecek. Tercih kılavuzunın yayımlanmasının ardında üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması da duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 4 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite lisans kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite lisans kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite lisans kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.