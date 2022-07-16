16 Temmuz 2022, Cumartesi
YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?
YKS 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2022 YKS'ye katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. Lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS TYT AYT üniversite (lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? YKS 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:52
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