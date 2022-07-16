16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası düşüşe geçerken gram altın 957 lira seviyesinde hareket ediyor. Peki altında yön ne tarafa olur? Aşağı mı yukarı mı? Fiyatlarda son durum ne? Altın fiyatları ne olursa yükselir? Ne olursa düşer? Alım için uygun rakam ne? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.07.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 11:50
  • 1
  • 16
Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın 957 civarında işlem görüyor. Peki altında düşüş sürer mi? İslam Memiş şöyle değerlendirdi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Altının uluslararası piyasalarda ons tarafında bir düşüş meydana geldi. Gram tarafında bu düşüşleri göremedik.

  • 3
  • 16
Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz piyasalarına yönelik faiz artırımları devam ediyor. Muhtemelen 27 Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımı yapacak.

  • 4
  • 16
Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Bu karar ons altını baskılamaya devam edecek. Ancak içeride gram altın TL fiyatına baktığımız zaman vatandaşların ekranda gördüğü 950 civarları rakamlar yok.

  • 5
  • 16
Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Şu anda gram altın serbest piyasalarda 978 lira alış 988 lira satış var. Vatandaşların bu farkı göz önünde bulundurması gerekiyor.