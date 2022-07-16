16 Temmuz 2022, Cumartesi
YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci, sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tercih hakkında detayları araştırmaya başladı. 2 yıllık yani ön lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, ön lisans bölümlerini ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:48
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