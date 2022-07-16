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Haberler Galeri YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 YKS'ye katılan milyonlarca öğrenci, sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tercih hakkında detayları araştırmaya başladı. 2 yıllık yani ön lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler, ön lisans bölümlerini ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 09:48
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YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite ön lisans kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları açıklandı mı? Üniversite sınavı olan YKS'ye katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, bir yandan da tercih dönemi öncesinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin ön lisans bölümleri oldu. Peki, YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite ön lisans kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralaması duyurulacak. Ancak YÖK üzerinden bir önceki dönemlere ait üniversite taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan 2 yıllık bölümler ve taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite ön lisans kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite ön lisans kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite ön lisans kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.