YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022: YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları açıklandı mı? Üniversite sınavı olan YKS'ye katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, bir yandan da tercih dönemi öncesinde bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin ön lisans bölümleri oldu. Peki, YKS TYT AYT üniversite (ön lisans) kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? YKS 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2022 nedir? İşte haberin detayları...