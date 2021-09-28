YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? 140-150 arası puan alanlar için başlatılacak 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam üç tercih dönemi olacak. 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 28 Eylül itibarıyla YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için tercihlerin başlatılmasıyla birlikte gözler 140 puan alanların tercih takvimine çevrildi. Peki, YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri hangi tarihte? İşte son gelişmeler...