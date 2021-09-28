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Haberler Galeri YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? 140-150 arası puan alanlar için başlatılacak 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam üç tercih dönemi olacak. 140 puan alan öğrenciler heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından 28 Eylül itibarıyla YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için tercihlerin başlatılmasıyla birlikte gözler 140 puan alanların tercih takvimine çevrildi. Peki, YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri hangi tarihte? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 19:44
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YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS 3. tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. Üçüncü tercih döneminin yani YKS 2. ek tercih sürecinin başlayacağı tarihi merak eden öğrenciler heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. YKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler 28 Eylül itibarıyla başladı. Bu gelişmelerin ardından 140 puan alanların tercih takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri hangi tarihte? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS 3. TERCİH NE ZAMAN? 140 PUAN ALANLAR...

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 1. ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için ikinci ek tercih takvimi de henüz belli olmadı.

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YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

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YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)