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Haberler Galeri MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından onlarca kadroya yapılacak toplam 338 personel alımı için sözlü mülakat gerçekleştiriliyor. Başvuru sonuçlarına göre mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, 27 Eylül itibarıyla sözlü mülakatlara alınıyor. Peki, MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 19:09
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MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli personel kadrolarına yapılacak alımlar için süreç devam ediyor. Başvuruların ardından 20 Eylül'de sonuçlar açıklanmıştı. Mülakatlara katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesinin ardından mülakat takvimi bekleniyordu. MSB takvimine göre 27 Eylül itibarıyla sözlü sınav gerçekleştirilmeye başlandı. Peki, MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

MSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Eylül'de başlayan sözlü mülakat 8 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. MSB tarafından mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların mülakatların sona ermesinin ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

MSB SÖZLÜ MÜLAKAT NEREDE YAPILIYOR?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecekler. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklar.

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MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getirecekler. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacak.

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MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

a) Sınav çağrı belgesi

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,