MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?

a) Sınav çağrı belgesi

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,