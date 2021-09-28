28 Eylül 2021, Salı
MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?
MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından onlarca kadroya yapılacak toplam 338 personel alımı için sözlü mülakat gerçekleştiriliyor. Başvuru sonuçlarına göre mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, 27 Eylül itibarıyla sözlü mülakatlara alınıyor. Peki, MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 19:09
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25