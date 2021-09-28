29 Eylül 2021, Çarşamba
Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karşılıksız burs başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyuncu maddi açıdan desteklenmeleri için verilen geri ödemesiz burs için başvuru takvimi açıklandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri merakla başvuru takvimini araştırıyor. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 23:41
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