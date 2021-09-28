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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karşılıksız burs başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyuncu maddi açıdan desteklenmeleri için verilen geri ödemesiz burs için başvuru takvimi açıklandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri merakla başvuru takvimini araştırıyor. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021 23:41
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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

Karşılıksız burs için geri sayım! Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs için başvuru tarihleri açıklandı. 2021-2022 eğitim yılında belirlenen tarihler arasında başvuru yapacak öğrencilerden, değerlendirme sonucuna göre hak kazananlara burs verilecek. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim burs başvuruları: 15 - 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim burs başvuruları: 01 - 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: 01 - 15 Kasım 2021

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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.