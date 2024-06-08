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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu ile 8 Haziran'da başladı. Bu önemli dönemde, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri, 4 yıllık bir bölüme giriş için Alan Yeterlilik Testi (AYT) şartının olup olmadığı. Adaylar ayrıca, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarıyla hangi bölümlere girebileceklerini de araştırıyorlar.Adaylar, elde ettikleri puanlar doğrultusunda 2 yıllık veya 4 yıllık bölümleri seçme şansına sahip olacaklar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:38
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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT ile öğrenci alan bölümler, 2024 YKS tercih dönemi yaklaşırken gündeme geldi. Adaylar, TYT puanıyla kabul edilen üniversite bölümlerini araştırıyorlar, özellikle de tercih yapmadan önce bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Üniversite sınav sonuçlarının henüz açıklanmamış olması, bu soruların önemini arttırıyor ve adayları bekleyişe geçiriyor. Aynı zamanda, "4 yıllık üniversite için kaç puan gerekiyor?" gibi sorular da tercih öncesinde önemli bir yer tutuyor.

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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

2024 YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2024 YKS taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2023 taban puanları, adaylara bu yılki puanlar hakkında fikir verebilir. Güncel taban puanları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

Hangi Adayların Puanı Hesaplanacak?

TYT puanı hesaplanabilmesi için, Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan almak gerekiyor.
TYT puanı olmayan veya hesaplanamayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar bile SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

TYT ile 4 Yıllık Bölüm Okumak Mümkün mü?

YKS'de sadece TYT puanıyla 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek mümkün değil. TYT puanını kullanan adaylar, sadece 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebiliyor.

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise hem TYT hem de AYT'ye girmeleri zorunlu.

YKS sistemini ve puan hesaplama yöntemlerini iyi anlamak, adayların tercih sürecinde daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olacaktır.

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YKS 2024 TYT 2 yıllık bölüm puanları YÖK ATLAS | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

TYT PUANI İLE ALAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

TYT puanıyla alım yapan bölümlerin listesi şu şekilde;

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)
Adalet (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
Anestezi (2 Yıllık)
Arıcılık (2 Yıllık)
Aşçılık (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
Atık Yönetimi (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)