YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI 2023?

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.