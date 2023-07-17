17 Temmuz 2023, Pazartesi
YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite sınavına giren adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjan ve taban puanlarını merak ediyorlar. Tercih listelerini şimdiden oluşturmak isteyen adaylar arama motorlarında "TYT, AYT 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!" sorguluyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:58
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