17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite sınavına giren adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjan ve taban puanlarını merak ediyorlar. Tercih listelerini şimdiden oluşturmak isteyen adaylar arama motorlarında "TYT, AYT 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!" sorguluyor. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:58
  • 1
  • 20
YKS-2023 tercih kılavuzu İNDİR PDF! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite sınavına giren adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjan ve taban puanlarını merak ediyorlar. Tercih listelerini şimdiden oluşturmak isteyen adaylar arama motorlarında "TYT, AYT 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!" sorguluyor. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
YKS-2023 tercih kılavuzu İNDİR PDF! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

  • 3
  • 20
YKS-2023 tercih kılavuzu İNDİR PDF! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 20
YKS-2023 tercih kılavuzu İNDİR PDF! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

  • 5
  • 20
YKS-2023 tercih kılavuzu İNDİR PDF! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!

YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI 2023?

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir.