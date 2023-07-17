Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Vakıf üniversite ücretleri araştırılmaya başlandı. YKS tercihleri için hazırlığa başlayan adaylar devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini de araştırmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise fiyatları yer alıyor. Peki en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu, ne kadar?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.07.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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