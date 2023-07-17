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Haberler Galeri Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Vakıf üniversite ücretleri araştırılmaya başlandı. YKS tercihleri için hazırlığa başlayan adaylar devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini de araştırmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise fiyatları yer alıyor. Peki en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu, ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 12:19
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Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Haziran ayında gerçekleşen YKS'nin hemen ardından adaylar tercih zamanı için üniversite araştırmalarına başladı. En çok aratılanların başında ise vakıf üniversitelerinin 2023-2024 ücretleri yer alıyor. Üniversite ve ilgili bölüme göre fiyatlandırmalar değişiklik gösteriyor. Peki vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu, ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin 2023-2024 akademik yılı ücretleri henüz açıklanmadı.

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Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Özel üniversitelerin 2022 yılındaki fiyatları ise şu şekilde;

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Tıp fakültesi: 115.000 TL

Diş hekimliği fakültesi: 115.000 TL

Hukuk fakültesi: 86.000 TL

Gastronomi ve mutfak sanatları: 55.000 TL

Psikoloji: 64.000 TL

Pilotaj: 91.000 TL

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Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

Havacılık ve uzay mühendisliği: 62.000 TL

Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik: 38.000 TL

Eğitim Fakültesi: 64.000 TL

İletişim Fakültesi: 60.000 TL

Edebiyat Fakültesi: 60.000 TL

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Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Tıp fakültesi: 382.300 TL

Diğer fakülte ücretleri: 278.000 TL